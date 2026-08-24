Il Pakistan lancia sua politica nazionale per la filiera olivicola

ISLAMABAD, 25 AGO - Il Pakistan lancia la sua politica nazionale per la filiera olivicola, ringraziando l'Italia quale partner determinante per lo sviluppo del settore. Il primo ministro Shehbaz Sharif, intervenendo alla cerimonia, ha sottolineato il sostegno di lunga data dell'Italia al comparto olivicolo emergente del Paese e ha annunciato una nuova iniziativa di formazione per giovani laureati in agraria pakistani. Ringraziando l'Italia per oltre 70 anni di cooperazione con il Pakistan in agricoltura, commercio e industria, descrivendo la partnership come determinante per lo sviluppo del settore olivicolo del Paese, il primo ministro ha annunciato che il Paese finanzierà la formazione di 100 giovani laureati in agraria in Italia nella coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle olive, con l'obiettivo di rafforzare la filiera olivicola nazionale pakistana al loro ritorno. Il primo ministro ha anche ringraziato la premier Giorgia Meloni per il continuo sostegno dell'Italia e ha ricordato decenni di scambi bilaterali, osservando che il Pakistan importa macchinari tessili italiani dagli anni '60 e '70 e descrivendo la cooperazione nella produzione di trattori come un altro settore di successo della collaborazione. L'ambasciatore italiano Ugo Ciarlatani ha affermato che la nuova politica riflette una partnership tra Italia e Pakistan che dura da oltre settant'anni. Ha aggiunto che la cooperazione italiana ha contribuito alla creazione di laboratori sensoriali e fitosanitari, alla formazione di fitopatologi e chimici, al sostegno di sette vivai certificati e alla creazione di 36 gruppi di sviluppo aziendale guidati da donne e giovani imprenditori. Ciarlatani ha inoltre citato il programma di sviluppo delle capacità professionali e di divulgazione agricola, del valore di 20 milioni di euro, come l'ultimo esempio del sostegno italiano allo sviluppo agricolo del Pakistan. Ha infine descritto l'olio d'oliva come "parte della nostra identità, delle nostre tradizioni e del nostro stile di vita", sottolineandone l'importanza culturale in Italia. I funzionari presenti all'evento hanno annunciato che quest'anno il Pakistan ha ottenuto l'adesione permanente al Consiglio Oleicolo Internazionale e ha istituito il suo primo laboratorio di valutazione sensoriale dell'oliva a Islamabad.
Il Pakistan lancia sua politica nazionale per la filiera olivicola
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiISLAMABAD
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...