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Il nazionalista Janez Janša rieletto premier in Slovenia

(ANSA-AFP) - LUBIANA, 22 MAG - Il parlamento sloveno ha eletto premier oggi il leader nazionalista Janez Janša, che torna così al potere grazie ad un accordo di coalizione di minoranza. Cinquantuno membri del parlamento hanno votato per il nazionalista di destra Janša, ammiratore del presidente Usa Donald Trump, mentre si contano 36 voti contrari. (ANSA-AFP).

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