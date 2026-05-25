Il monito di Leone sulle big tech, il potere nelle mani di pochi

CITTÀ DEL VATICANO, 25 MAG - "In un contesto in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie, quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione e di accesso, si crea un nuovo squilibrio". E' il messaggio sullo strapotere delle big tech contenuto nell'enciclica di Leone. "Gli Stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste e tutele efficaci" perché tutti possano contribuire alle "scelte che incidono sulla vita delle persone". "Non si può lasciare che pochi attori orientino da soli i processi", avverte Leone mettendo in evidenza il "bene comune".