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Il ministro francese del Lavoro apre ai bermuda in ufficio, 'se sono fatti bene è ok'

PARIGI, 24 GIU - "Se è un bel bermuda, di buona fattura, approvo": nella Francia che boccheggia per il caldo torrido il ministro del Lavoro, Jean-Pierre Farandou, si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Intervistato da radio Rtl, Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta, malgrado le temperature oltre i trenta gradi che soffocano Parigi. "Ma non faccio un lavoro fisico quindi non sono un buon esempio", ha precisato il ministro, aggiungendo che "se fossi imprenditore, permetterei" gli shorts in ufficio. "Ci sono bermuda e bermuda - precisa Farandou - se è un bel bermuda, di buona fattura, con una bella camicetta e scarpe a tono, penso che sia assolutamente possibile", ha concluso il ministro, invocando "buon senso" sul modo di vestirsi al lavoro.

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