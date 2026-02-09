Il Ministro del Commercio Internazionale del Canada a Singapore

SINGAPORE, 09 FEB - Il Ministro del Commercio Internazionale del Canada, Maninder Sidhu, ha dato ufficialmente il via oggi a una missione diplomatica che lo vedrà impegnato a Singapore il 9 e il 10 febbraio 2026 in occasione della Canada-in-Asia Conference. Al termine della tappa nella città-stato, Sidhu si recherà in Vietnam l'11 e il 12 febbraio. L'obiettivo centrale della visita è il rafforzamento dei legami commerciali con Singapore e Vietnam, entrambi partner fondamentali nell'ambito dell'Accordo di partenariato transpacifico globale e progressivo. In particolare, la missione intende ribadire il sostegno del Canada alle priorità del Vietnam, che nel 2026 detiene la presidenza della Commissione CPTPP. Durante la sua permanenza a Singapore, il Ministro ha in agenda una serie di incontri con leader aziendali, investitori e funzionari governativi provenienti da tutto il Canada e dall'Asia, con l'intento di consolidare il ruolo del Canada come partner economico affidabile nel cuore del Sud-est asiatico. Sidhu ha sottolineato come l'ASEAN rappresenti un pilastro della strategia commerciale canadese nell'Indo-Pacifico, definendola una delle regioni a più rapida crescita al mondo. Secondo il Ministro, approfondire l'impegno con partner come Singapore e Vietnam è essenziale per creare nuovi posti di lavoro e garantire opportunità di crescita economica concrete per le imprese e i lavoratori canadesi.