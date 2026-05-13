Il Messico smentisce operazioni segrete degli Usa nel suo territorio

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAG - Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha smentito lo svolgimento di manovre dei servizi segreti degli Usa nel territorio nazionale. In risposta a una notizia diffusa dalla rete Cnn — secondo la quale, a marzo, l'esplosione di un furgone di narcotrafficanti in uscita dall'aeroporto Felipe Ángeles è stata compiuta con la partecipazione della Cia — il governo ha dichiarato che "il Messico rifiuta categoricamente ogni versione che intenda suggerire l'esistenza di operazioni letali, segrete o unilaterali di agenzie straniere". Harfuch ha sottolineato su X che la collaborazione con gli Stati Uniti è importante, ma deve fondarsi sulla reciproca fiducia. Ha precisato inoltre che "le azioni operative spettano esclusivamente alle autorità messicane competenti". Il dibattito è emerso dopo che lo scorso mese di aprile agenti della Central Intelligence Agency (morti in un incidente stradale nella zona montuosa di Chihuahua) hanno partecipato all'individuazione di un narcolaboratorio travestiti da personale dell'Agenzia Statale di Investigazione. La stessa Cia, attraverso una pubblicazione sulla medesima piattaforma da parte della sua portavoce Liz Lyons, ha dichiarato in merito alla notizia della Cnn: "Si tratta di un reportage falso e sensazionalistico che non serve ad altro se non come campagna di pubbliche relazioni per i cartelli e mette a rischio vite statunitensi".