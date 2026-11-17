CITTÀ DEL MESSICO, 17 NOV - A poche ore dall'asta di Christie's a New York per il dipinto "Congreso de los pueblos por la paz" di Frida Kahlo, il cui valore è stimato fino a tre milioni e mezzo di dollari, l'Istituto nazionale di belle arti e letteratura messicano ha richiesto i documenti per accertarne la provenienza. La vendita dell'opera, realizzata nell'ottobre del 1952, è in programma per oggi. L'intervento istituzionale segue le richieste di un collettivo culturale che intende bloccare l'incanto, sostenendo che la tela appartenga all'inventario originario del Museo Frida Kahlo stilato da Diego Rivera. Tali accuse si basano sulle denunce di una ex direttrice della struttura, sebbene il fondo fiduciario del museo le abbia respinte pubblicamente perché ritenute prive di prove verificabili. Secondo l'Istituto, l'artista donò la tela al Congresso della Pace e l'opera uscì dal Messico oltre tre decenni prima del decreto del 1984, che ha dichiarato la sua produzione monumento artistico. Non potendo quindi applicare retroattivamente il divieto di esportazione, le autorità messicane restano in attesa dei chiarimenti della casa d'aste per colmare i vuoti nella tracciabilità commerciale del dipinto.
Il Messico indaga su un'opera di Frida Kahlo all'asta a New York
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