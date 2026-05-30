Il medico della Casa Bianca assicura: 'Trump continua a godere di ottima salute'

WASHINGTON, 30 MAG - Il presidente americano Donald Trump gode di "ottima salute". Lo riferisce, in un promemoria diffuso venerdì sera, il medico della Casa Bianca Sean Barbabella, in merito all'esito dei controlli semestrali del tycoon, alla soglia dei suoi 80 anni, tenuti all'inizio della settimana. "Trump continua a godere di ottima salute, dimostrando un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale", ha rilevato Barbabella, capitano della Marina, aggiungendo che "è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato". Il presidente Usa si è sottoposto martedì a una visita medica effettuata presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington, nel Maryland. Il tycoon, che il 14 giugno compirà 80 anni, ha riferito al termine dei controlli effettuati che i risultati sono stati "perfetti", in base a quanto postato sul suo sociale Truth. Il referto di Barbabella ha riferito che Trump si è sottoposto a una Tac e ad altri esami di diagnostica per immagini cardiaca, oltre a screening oncologici e a ulteriori accertamenti preventivi eseguiti da un'equipe di ben 22 specialisti. The Donald è risultato pesare 238 libbre (108 chilogrammi), con un aumento di 14 libbre (6 kg) rispetto alla visita medica di aprile del 2025. I suoi medici gli hanno fornito indicazioni sull'alimentazione, sulll'attività fisica e sulla riduzione del peso corporeo, concludendo tuttavia che le sue "prestazioni cognitive e fisiche sono eccellenti".