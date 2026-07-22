Il matematico della Sissa, Rozza, eletto Fellow e vicepresidente di Eccomas

TRIESTE, 22 LUG - Gianluigi Rozza, professore di Analisi Numerica e Calcolo Scientifico alla SISSA di Trieste, è stato nominato Fellow di ECCOMAS, la Comunità Europea sui Metodi Computazionali nelle Scienze Applicate, durante la conferenza congiunta WCCM-ECCOMAS 2026 a Monaco di Baviera. Nei giorni scorsi lo stesso Rozza è stato eletto vicepresidente di ECCOMAS. Il riconoscimento di Fellow, istituito quest'anno, è stato conferito a 36 ricercatrici e ricercatori europei in ambito matematico; Rozza è uno dei cinque italiani tra i Fellows nominati. ECCOMAS ha premiato "i contributi eccezionali ai metodi computazionali nelle scienze applicate e il servizio per la comunità di ECCOMAS", sottolineando che Rozza "ha avuto un ruolo importante nello sviluppo e nel successo dell'associazione". "ECCOMAS, riferimento molto importante a livello europeo per la ricerca in metodi numerici per le scienze applicate, ha contribuito a costruire una comunità solida e coesa, che integra la matematica applicata e industriale con la meccanica computazionale", ha commentato Rozza. Il ricercatore è coordinatore di SISSA mathLab, gruppo di ricerca in matematica applicata e calcolo scientifico; è delegato del direttore della SISSA per la valorizzazione di conoscenza, innovazione, trasferimento tecnologico e cooperazione industriale; è presidente della SIMAI, Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale, e ha ottenuto vari finanziamenti del Fondo Italiano per la Scienza, del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e dello European Innovation Council. La sua ricerca è dedicata allo sviluppo di modelli matematici e numerici, con attenzione alla dinamica dei fluidi, con applicazioni nell'industria navale e aeronautica, scienze ambientali e medicina. ECCOMAS raggruppa 23 associazioni europee dedite allo sviluppo di metodi computazionali nella scienza e nella tecnologia, promuove la collaborazione multidisciplinare e facilita lo scambio di conoscenze tra università, industrie e istituti di ricerca europei nel campo dei metodi numerici e della simulazione nell' ingegneria e nelle scienze applicate.
Il matematico della Sissa, Rozza, eletto Fellow e vicepresidente di Eccomas
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