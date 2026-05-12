Il maltempo si abbatte sul Veneto, 90 interventi dei vigili del fuoco specie a Verona

VENEZIA, 12 MAG - Sono stati oltre 90 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che sta interessando la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Particolarmente colpita Verona, ma si sono segnalati disagi anche nel resto della regione. Gli interventi a Verona sono stati 40 dovuti a alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia. Colpita in particolare la città, anche nelle zone centrali; 17 interventi nel veneziano, soprattutto nelle località di San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro; 14 interventi nel padovano; 13 interventi nel trevigiano; 8 interventi nel vicentino. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate principalmente per la rimozione di alberi e rami pericolanti, prosciugamenti e la messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento. Attualmente rimangono da eseguire 25 chiamate, relative principalmente ad alberi pericolanti, rimozione di ostacoli e dissesti statici, quasi tutte concentrate nel comune di Verona. Per supportare il dispositivo di soccorso veronese, nella notte sono state inviate in rinforzo una piattaforma aerea tridimensionale dal comando di Rovigo e un'autopompa dal comando di Vicenza, operative a Verona dalle 22 di ieri sera fino alle 2 di questa mattina.