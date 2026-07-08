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++ Il Kuwait sta rispondendo ad attacchi con droni e missili ++

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 LUG - I sistemi di difesa aerea del Kuwait sono impegnati in scontri con droni e missili ostili. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano. Le esplosioni, udite in alcune zone del Paese, sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Si raccomanda alla popolazione di attenersi alle istruzioni di sicurezza emanate dagli organi competenti. (ANSA-AFP).

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