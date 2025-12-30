Il governo Maduro annuncia di aver distrutto nove aerei dei narcos

CARACAS, 30 DIC - Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha annunciato di aver distrutto almeno nove velivoli utilizzati per il traffico di droga grazie ad un'operazione dell'aviazione militare condotta nello stato di Amazonas, in prossimità della frontiera con il Brasile. Lo riferisce lo stesso presidente Maduro in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram corredato anche da un video dove appare la presunta pista clandestina in mezzo alla foresta amazzonica con diversi aerei di tipo Cessna poi presumibilmente distrutti a terra. Nel contesto delle crescenti tensioni militari con gli Stati Uniti che accusano lo stesso Maduro di essere a capo di un presunto cartello della droga e che hanno dispiegato una massiccia flotta di fronte alle coste del Venezuela, il governo chavista afferma con questa operazione di aver distrutto 39 velivoli dei narcos durante il 2025 e un totale di 430 dal 2012.