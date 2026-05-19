Il gip convalida l'arresto e la custodia in carcere per El Koudri

MODENA, 19 MAG - Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare, svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale l'avvocato di El Koudri, Fausto Gianelli, non si era opposto alla richiesta della Procura. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime.