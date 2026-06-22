ROMA, 22 GIU - Il Giappone ha quintuplicato le tariffe per i visti per tutti gli stranieri, segnando il primo aumento dei prezzi in quasi 50 anni. Lo riportano i media internazionali sottolineando che dal primo luglio, il costo dei visti per ingresso singolo aumenterà dagli attuali 3.000 yen (18,69 dollari) a 15.000 yen, mentre i visti per ingressi multipli costeranno ora 30.000 yen, rispetto ai precedenti 6.000 yen. Le revisioni delle tariffe per i visti, le prime dal 1978, sono state effettuate per "riflettere l'inflazione e le fluttuazioni del tasso di cambio", ha dichiarato venerdì ai giornalisti il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi. "Non prevediamo che ciò avrà un impatto immediato sul turismo in entrata", ha aggiunto secondo quanto riporta la Bbc.
Il Giappone quintuplica il costo dei visti di ingresso
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