GRINZANE CAVOUR, 20 LUG - La gioielleria Roggero di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, "riaprirà a brevissimo". Lo conferma Dante Roggero, il fratello dell'orefice condannato per l'omicidio di due rapinatori e in carcere da venerdì scorso a Bollate, nel Milanese. A condurre l'attività di famiglia, aperta dagli anni Ottanta a pochi chilometri dalla residenza di La Morra, è Mariangela Sandrone, la moglie di Roggero, insieme a una delle quattro figlie: "Per loro non sarà facile, - dice Roggero - tra le altre cose saranno due donne sole in una gioielleria". "Speriamo che lo Stato assicuri loro un minimo di attenzione per quanto riguarda la loro sicurezza" conclude.
Il fratello di Roggero, 'lo Stato dia sicurezza a moglie e figlia in negozio'
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