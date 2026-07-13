STOCCOLMA, 13 LUG - Marius Borg Hoiby, figlio della principessa erede al trono di Norvegia, può ora tornare a casa agli arresti domiciliari. Hoiby è stato condannato un mese fa in primo grado per due casi di stupro e violenze domestiche contro una ex, ma rigetta le accuse e ha fatto ricorso in appello. In attesa del nuovo procedimento penale il figlio primogenito della principessa Mette-Marit era rimasto in carcere. Ora, dopo un mese di detenzione, potrà essere trasferito agli arresti domiciliari, anche se dovrà indossare un braccialetto elettronico. Una delle motivazioni date per la richiesta di detenzione alternativa, sono le fragili condizioni di salute di Mette-Marit che è in fase di convalescenza dopo un trapianto polmonare: "La mia famiglia ha attraversato un periodo piuttosto difficile. Tutta la famiglia è al fianco di mia madre" ha dichiarato il 29enne. "Non poter dare il mio contributo per sostenere mia madre è incredibilmente difficile" ha aggiunto Hoiby, riportato dall'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.
Il figlio della principessa di Norvegia va ai domiciliari
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