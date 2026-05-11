Il direttore generale per la cybersicurezza della Farnesina a Ginevra

GINEVRA, 11 MAG - Il Direttore Generale per la cybersicurezza della Farnesina, Alessandro De Pedys, è intervenuto alla Cyber Stability Conference, organizzata dal United Nations Institute for Disarmament Research (Unidir). L'evento - precisa una nota della Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite - si è svolto nel quadro della più ampia Geneva Cyber Week (4-8 maggio 2026), partecipata da numerosi attori del campo della sicurezza cibernetica e tecnologie emergenti. Nel suo intervento, il direttore generale ha sottolineato l'importanza della fiducia tra attori pubblici e privati per una governance internazionale tecnologica efficace, richiamando il ruolo stabilizzatore delle norme Onu sul comportamento responsabile, l'applicabilità del diritto internazionale al cyberspazio e l'utilità delle misure di rafforzamento della fiducia per ridurre i rischi di escalation. Il direttore Unidir, Robin Geiss, ha espresso forte apprezzamento per il supporto dell'Italia al programma Security & Technology, iniziativa di punta dedicata all'intersezione tra sicurezza internazionale e tecnologie emergenti, precisa la nota. Inoltre l'incontro con la segretaria generale dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni, Doreen Bogdan Martin, ha consentito di affrontare il processo di preparazione del Global Dialogue on AI Governance, previsto dal Global Digital Compact delle Nazioni Unite con l'obiettivo di allargare i benefici dell'intelligenza artificiale, rispettando un approccio umano-centrico e i principi chiave di sostenibilità, safety e responsabilità. In tal senso, l'Italia è da tempo impegnata in Africa con l'iniziativa Digital Flagship e con l'operato del AI Hub for sustainable development.