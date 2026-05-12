Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45

ROMA, 12 MAG - Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo rende noto la prefettura spiegando che la decisione è stata disposta "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico".