ROMA, 13 LUG - Potrebbe tornare domani in Consiglio dei ministri il ddl sicurezza con alcune limature. E' in programma in tarda mattinata una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta 'anti-maranza' con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il decreto preventivo.
Il ddl sicurezza domani in Cdm, verso nuova stretta anti-maranza
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