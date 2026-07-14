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Il Consiglio dei ministri approva il nuovo ddl sicurezza

ROMA, 14 LUG - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge con disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno.

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