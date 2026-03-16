Il conducente del tram non risponde a pm, 'è ancora sotto choc'

MILANO, 16 MAR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il dipendente dell'Atm che lo scorso 27 febbraio era alla guida del tram deragliato e poi finito contro un palazzo, in via Vittorio Veneto. Nello schianto sono morte due persone, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina sono rimaste ferite. Il tranviere accusato di disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose è stato convocato dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara ed è difeso dagli avvocati Mirko Mazzali e Benedetto Tusa. "non ancora in condizioni di rispondere alle domande, è ancora sotto choc", ha spiegato Mazzali.