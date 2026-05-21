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Il cardinale Ruini in condizioni critiche, è curato a casa

ROMA, 21 MAG - Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.

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