Idf, 'scoperti e distrutti due tunnel di Hezbollah lunghi due km nel sud del Libano'

ROMA, 28 APR - Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver individuato e distrutto due importanti tunnel di Hezbollah nella città di Qantara, nel sud del Libano, che, a loro dire, erano stati costruiti dal gruppo terroristico sotto la "diretta guida" dell'Iran. Lo scrive The Times of Israel. Secondo i militari, i tunnel sono stati costruiti nell'arco di un decennio, raggiungendo profondità di circa 25 metri, e sono stati "finanziati dal regime terroristico iraniano e nell'ambito del piano di Hezbollah per conquistare la Galilea". I due tunnel, situati vicini l'uno all'altro ma non collegati, si estendono per una lunghezza complessiva di circa due chilometri, rappresentando uno dei sistemi sotterranei più lunghi scoperti finora dai militari nel Libano meridionale.