TEL AVIV, 27 MAG - "Invitiamo tutti i residenti del Libano meridionale ad allontanarsi dai membri di Hezbollah, dalle sue installazioni e dai suoi mezzi militari. Consigliamo di evacuare verso nord del fiume Zahrani, poiché tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zona di combattimento, e l'Idf non intende arrecare danno ai civili". Lo scrive il portavoce dell'Idf su X lanciando un avviso generalizzato di evacuazione per i residenti del sud del Libano. "Alla luce delle ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l'Idf agirà con grande forza".
Idf, avviso generalizzato di evacuazione per tutti i residenti del sud del Libano
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