Idf, avviso generalizzato di evacuazione per tutti i residenti del sud del Libano

TEL AVIV, 27 MAG - "Invitiamo tutti i residenti del Libano meridionale ad allontanarsi dai membri di Hezbollah, dalle sue installazioni e dai suoi mezzi militari. Consigliamo di evacuare verso nord del fiume Zahrani, poiché tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zona di combattimento, e l'Idf non intende arrecare danno ai civili". Lo scrive il portavoce dell'Idf su X lanciando un avviso generalizzato di evacuazione per i residenti del sud del Libano. "Alla luce delle ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, l'Idf agirà con grande forza".