Idf annuncia, 'abbiamo attaccato Beirut'

TEL AVIV, 28 MAG - L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato "un attacco mirato su Beirut". I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwayfat, nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'Idf contro Beirut da tre settimane. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione Usa ad eventuali raid sulla capitale libanese perché "in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut". Ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli "attacchi mirati" sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.