STOCCOLMA, 28 AGO - "In tutti questi anni, il re è stato un mio caro amico, della mia famiglia e della Svezia. Il sovrano è ora pianto da molti nel nostro Paese". Lo ha dichiarato re Carlo XVI Gustavo di Svezia, in seguito alla morte di Harald V di Norvegia, che si è spento stamane, all'età di 89 anni. "Auguro al mio caro figlioccio Haakon, che ora succede a suo padre come re di Norvegia, ogni felicità e prosperità nella sua futura opera a favore del nostro Paese fratello", ha aggiunto il re di Svezia, 80 anni, in un comunicato rilasciato dalla casa reale. Il re Federico X di Danimarca e la regina Mary hanno inviato una lettera di condoglianze al "caro Haakon" e a tutta la famiglia reale norvegese sottolineando l'importanza del monarca per la coppia e la madre, regina Margherita II. Nel messaggio il monarca danese, 58 anni, ricorda "il senso del dovere e della responsabilità di zio Harald", ma anche il suo carattere e modo di rapportarsi con le persone con "la sua calma incrollabile, riusciva a far sentire a proprio agio chiunque in sua compagnia. Era una persona di grande valore con una scintilla negli occhi e un gran cuore" riporta la nota.
I re di Svezia e Danimarca piangono la morte di Harald V
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