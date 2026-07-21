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I leader di maggioranza a Palazzo Chigi per il vertice con Meloni

ROMA, 21 LUG - I leader del centrodestra sono a Palazzo Chigi per il vertice che, come è stato anticipato in mattinata, servirà a fare "il punto sulla situazione interna e internazionale, al fine di definire le priorità dell'azione di governo in vista dell'autunno, con particolare riferimento all'utilizzo della flessibilità ottenuta in sede europea in materia di energia, anche alla luce delle più recenti proposte della Commissione europea in materia di Ets". Oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI), ci sono i vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi.

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