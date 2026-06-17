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I funerali di Ruini domani a San Pietro, celebrerà il Papa

CITTÀ DEL VATICANO, 17 GIU - Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani, giovedì 18 giugno, alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi, a partire dalle 12, nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio seminario romano minore.

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