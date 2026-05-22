I disegni dei bambini per la difesa degli animali, 'se sparite voi, perdiamo tutti'

ROMA, 22 MAG - Volpi, lupi, orsi, ricci, pesci, uccelli, api e boschi pieni di vita. Ma soprattutto parole semplici e dirette: "Gli animali fanno parte del nostro domani", "Il nostro futuro corre nei boschi", "Proteggi chi non può parlare", "Non togliete colori al nostro futuro". In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, l'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha consegnato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una raccolta di disegni e messaggi realizzati dai bambini delle scuole elementari, insieme a una lettera firmata dalla presidente nazionale Carla Rocchi. Un'iniziativa che nasce dall'articolo 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Dai disegni dei bambini emerge un messaggio chiaro: per i bambini gli animali non sono un problema da gestire o eliminare, ma parte fondamentale del loro mondo e del loro futuro. "Anche gli animali hanno una famiglia", scrive un bambino. Un altro disegno avverte: "Non sparate alla bellezza". "Abbiamo scelto di dare voce ai bambini perché spesso riescono a raccontare con semplicità ciò che gli adulti rischiano di dimenticare: gli animali non sono bersagli, ma parte fondamentale della nostra vita e del nostro futuro. Nei loro disegni c'è la richiesta chiara di un Paese che protegga davvero la natura e chi la abita", dichiara Rocchi. L'iniziativa - spiega Enpa - arriva in un momento particolarmente delicato per la fauna selvatica italiana. Secondo le stime, ogni anno nel nostro Paese vengono uccisi illegalmente circa 8 milioni di uccelli selvatici. Sul fronte dei grandi carnivori, il ministero dell'Ambiente stima oltre 300 lupi vittime ogni anno di atti illegali, mentre di recente il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è stato teatro di un grave episodio di avvelenamento di massa che ha portato alla morte di 21 lupi. Enpa ringrazia: la classe IV D del I.C. Parco della Vittoria - Plesso "Giacomo Leopardi" di Roma, la classe IV C dell'IC Casalotti 259, le quarte e quinte delle scuole di Albanella e Matinella dell'IC Albanella (SA) e i tanti bambini che hanno risposto all'iniziativa.