Italia e Estero

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Dall'intelligenza artificiale alle nuove economie digitali, un viaggio tra tecnologie, potere e responsabilità umane

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città