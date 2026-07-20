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Houthi annunciano un blocco marittimo dell'Arabia Saudita

SANAA, 20 LUG - Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riad si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli "dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sull'equazione 'occhio per occhio', con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione", ha affermato il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree.

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