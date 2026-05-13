Herzog a Mattarella, 'preoccupazione per sentimento anti-israeliano crescente'

- TEL AVIV, 13 MAG - ''Ho avuto un'ottima e ampia conversazione questa sera con il Presidente Mattarella. Ci siamo scambiati opinioni sui recenti sviluppi regionali'': lo scrive il presidente israeliano Isaac Herzog su X aggiungendo di avere espresso durante il colloquio ''preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano - e a tratti antisemita - emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana, come dimostrano le continue molestie al padiglione israeliano alla Biennale di Venezia, o le proteste contro l'esposizione delle bandiere delle Brigate Ebraiche a Milano''. ''Ho ringraziato il Presidente Mattarella e le autorità italiane per la loro posizione di principio nel condannare questi attacchi e per gli sforzi compiuti per prevenirli'', ha scritto Herzog.