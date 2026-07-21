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Hegseth, 'è urgente approvare i fondi al Pentagono per 67 miliardi'

PECHINO, 22 LUG - Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha rimarcato "l'urgenza" della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari, nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in un'audizione al Conmgresso Usa, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento.

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