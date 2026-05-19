Hantavirus: turista britannica ventenne in quarantena a Milano

MILANO, 19 MAG - Una turista di 20 anni, arrivata dal Regno Unito, si trova in quarantena all'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto della donna che, scesa dalla nave MV Hondius ha preso un volo Johannesburg-Amsterdam, è deceduta per Hantavirus. La ventenne si trovava sullo stesso aereo. Dopo la segnalazione, è stata individuata ieri sera a Milano e, ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, "è stata sottoposta agli accertamenti virologici, risultati negativi, e posta in quarantena presso l'Ospedale Sacco di Milano per il periodo di osservazione sanitaria". Con lei c'era una amica che è stata allo stesso modo messa in quarantena e risulta negativa. "Anche questa volta a seguito della segnalazione che ci è pervenuta dal Ministero della Salute, abbiamo agito tempestivamente - ha sottolineato Bertolaso - e raggiunto la turista indicata dal Regno Unito come contatto di caso di Hantavirus". Le due ragazze si sono mostrate collaborative. La ventenne è la seconda turista britannica in quarantena al Sacco, dopo l'uomo che era stato individuato il 12 maggio, che dovrà restare sotto controllo fino al 6 giugno.