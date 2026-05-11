++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++

TORRE DEL GRECO, 11 MAG - É stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.