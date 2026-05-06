Hantavirus, evacuazione dei passeggeri da nave focolaio inizierà l'11 maggio

(ANSA-AFP) - MADRID, 06 MAG - Una nave colpita da una letale epidemia di hantavirus raggiungerà l'isola spagnola di Tenerife "entro tre giorni", e l'evacuazione dei passeggeri inizierà l'11 maggio: lo ha annunciato il governo spagnolo. Il destino della MV Hondius ha suscitato allarme internazionale e il suo imminente arrivo alle Isole Canarie da Capo Verde avviene nonostante l'opposizione del governo regionale dell'arcipelago atlantico. Il ministro della Salute Monica Garcia ha dichiarato in una conferenza stampa a Madrid che la nave colpita arriverà a Granadilla, a Tenerife, dove "sarà predisposto un sistema congiunto di valutazione sanitaria ed evacuazione per rimpatriare tutti i passeggeri, a meno che le loro condizioni mediche non lo impediscano". Fonti del Ministero dell'Interno hanno poi affermato che le evacuazioni inizieranno dall'11 maggio, con i paesi dell'UE che rimpatrieranno i propri cittadini. La Commissione europea interverrà qualora un paese non fosse in grado di rimpatriare i propri cittadini, mentre l'evacuazione dei paesi extra-UE è ancora in fase di pianificazione, hanno aggiunto le fonti. "Tutti i passeggeri rimarranno a bordo della nave da crociera fino all'arrivo dei loro aerei", hanno concluso. I 14 cittadini spagnoli a bordo della MV Hondius, tra cui un membro dell'equipaggio, saranno trasferiti all'ospedale militare Gomez Ulla di Madrid, ha dichiarato Garcia in conferenza stampa. In precedenza, il capo del governo delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, si era opposto a qualsiasi evacuazione di pazienti sull'arcipelago, citando una "totale mancanza di informazioni" da parte del governo centrale. Ma Garcia ha affermato di essere stata in "costante contatto" con Clavijo e che quest'ultimo avrebbe partecipato a tutte le riunioni. (ANSA-AFP).