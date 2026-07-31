GAZA, 31 LUG - Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la Striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'Afp che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump.
Hamas conferma l'accordo con Israele, 'disarmo del movimento a Gaza'
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