'Hamas, attentato in Israele eroico, la resistenza continua'

TEL AVIV, 07 GIU - Hamas elogia gli attacchi armati nel centro di Israele definendoli 'eroici' e afferma che si tratta di atti in risposta alla continua "aggressione contro Gaza" e ai "continui crimini" tra cui quello "contro la nostra gente in Cisgiordania e a Gerusalemme". L'organizzazione aggiunge che la "resistenza" continuerà. Lo riporta al Jazeera.