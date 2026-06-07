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'Hamas, attentato in Israele eroico, la resistenza continua'

TEL AVIV, 07 GIU - Hamas elogia gli attacchi armati nel centro di Israele definendoli 'eroici' e afferma che si tratta di atti in risposta alla continua "aggressione contro Gaza" e ai "continui crimini" tra cui quello "contro la nostra gente in Cisgiordania e a Gerusalemme". L'organizzazione aggiunge che la "resistenza" continuerà. Lo riporta al Jazeera.

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