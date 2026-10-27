PORT AU PRINCE, 26 OTT - La Forza di soppressione delle gang (Gsf), la missione multinazionale schierata per contrastare il crimine ad Haiti, ha assicurato che manterrà le operazioni sul campo nonostante il sequestro di quattro militari salvadoregni avvenuto il 18 ottobre. L'organismo ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza nel Paese caraibico, mentre proseguono le ricerche dei soldati. In un messaggio diffuso sui social network, la Forza ha sottolineato che l'accaduto non modificherà gli obiettivi. "Dopo i recenti eventi che coinvolgono il personale del contingente salvadoregno, la Gsf ribadisce la sua determinazione a compiere la propria missione in appoggio alla sicurezza e alla stabilità di Haiti", si legge nel comunicato. L'organismo ha avvertito che "la pressione sui gruppi criminali continuerà e i loro atti di violenza non impediranno alla Gsf di portare a termine il proprio mandato". Per supportare le operazioni di salvataggio è arrivato a Port-au-Prince un nuovo contingente da El Salvador, che andrà a rinforzare l'attuale missione internazionale composta da oltre 1.000 militari di sei Paesi e guidata dal generale mongolo Edernebat Batsuuri.
Haiti, la Forza anti-gang non si ferma dopo i rapimenti
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