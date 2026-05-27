Guyana: il presidente Ali 'l'Esequibo resterà nostro, mai venezuelano'

GEORGETOWN, 26 MAG - Il presidente della Guyana Irfaan Ali ha ribadito che la regione dell'Esequibo "è e resterà guyanese", respingendo nuovamente le rivendicazioni del Venezuela sul vasto territorio conteso ricco di risorse energetiche. Lo ha affermato nel corso delle celebrazioni per il 60/o anniversario dell'indipendenza del Paese, in un discorso in cui ha riaffermato la posizione ufficiale di Georgetown. "L'Esequibo è della Guyana. Non è mai stato venezuelano né spagnolo", ha dichiarato Ali, richiamando il lodo arbitrale del 1899 come base giuridica della sovranità guyanese. Il presidente ha scelto un luogo simbolico per il suo intervento, l'isola di Fort Island, proprio nella regione oggetto della disputa. Ali ha inoltre criticato le dichiarazioni di Caracas e ribadito che la controversia sarà portata avanti esclusivamente attraverso i tribunali internazionali e la diplomazia, escludendo qualsiasi uso della forza. La disputa tra i due Paesi è attualmente all'esame della Corte internazionale di giustizia.