Guterres parla di 'complicità interne' nella cattura di Maduro, Caracas protesta

CARACAS, 12 MAG - Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato di ritenere che nella cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti vi sia stata una "grande complicità" interna ai vertici del sistema politico venezuelano. Parlando a Nairobi, in Kenya, Guterres ha sostenuto che le profonde divisioni all'interno del chavismo avrebbero facilitato l'operazione militare americana del gennaio scorso, che ha portato all'ascesa di Delcy Rodríguez alla guida ad interim del Paese. Il capo dell'Onu ha inoltre escluso che uno scenario analogo possa verificarsi a Cuba, giudicando il sistema politico dell'isola molto più compatto. Caracas ha reagito duramente alle dichiarazioni, accusando Guterres di aver formulato affermazioni "improprie della sua alta carica" e contrarie ai principi di imparzialità previsti dalla Carta delle Nazioni Unite. In una nota ufficiale, il governo venezuelano ha denunciato un deterioramento della credibilità dell'Onu sul piano internazionale.