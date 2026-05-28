Guatemala, smantellato maxi laboratorio di cocaina

CITTÀ DEL GUATEMALA, 28 MAG - Le forze di sicurezza del Guatemala hanno localizzato alla frontiera messicana il più grande centro per la produzione di stupefacenti degli ultimi quindici anni. L'installazione, composta da tre immobili collegati, si trova nella provincia di San Marcos ed è stata scoperta durante una vasta manovra militare destinata a contenere la criminalità organizzata. Il ministro della Difesa, Henry Sáenz, ha spiegato che il sito permetteva la lavorazione completa della sostanza: "Quello che possiamo osservare preliminarmente nelle strutture è il luogo in cui si compie il ciclo completo di produzione per ricavare la polvere di cocaina già pronta al consumo". Ha poi precisato l'eccezionalità del ritrovamento: "L'ultimo grande che abbiamo trovato è stato a El Estor, a Izabal, nel 2019 e lì, in quel laboratorio, arrivavano unicamente alla pasta di coca". Sul posto le autorità hanno arrestato otto individui e requisito fucili d'assalto, pistole, munizioni e contanti in diverse valute. In interventi simultanei, i militari hanno confiscato ulteriori armi e piantagioni di marijuana nel nord del Paese, intercettando inoltre 149 chilogrammi di cocaina in uno scalo portuale meridionale.