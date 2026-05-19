Gualtieri e Montefalcone i due corpi recuperati alle Maldive

ROMA, 19 MAG - A quanto si apprende, i due corpi recuperati oggi alle Maldive sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. "Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta. Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. Esperti di Dan Europe stanno entrando nelle grotte" e li tireranno fuori, "a quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie", ha aggiunto il portavoce.