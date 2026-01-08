Gru cade e trascina un camion, ferito l'operaio che la stava manovrando

VICENZA, 08 GEN - Si rompe la gru di un camion che stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione e l'operaio cade con l'autoarticolato, procurandosi un trauma cranico. L'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina a Valdagno (Vicenza) nella zona della rotonda del Ponte dei Nori, struttura che crollò lo scorso anno causando la morte di padre e figlio, caduti nelle acque del torrente Agno. Nel corso di alcuni lavori relativi alla sistemazione di un marciapiede, secondo le prime ricostruzioni, il braccio allungabile del camion ha ceduto, trascinando il manovratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con i sanitari del Suem 118, che hanno estratto il lavoratore dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari. Il traffico nella zona è stato bloccato.