Groenlandesi protestano davanti consolato Usa a Nuuk, 'no è no!'

ROMA, 22 MAG - Centinaia di groenlandesi si sono radunati davanti al nuovo consolato americano nella capitale Nuuk per protestare contro le ambizioni di Donald Trump di ottenere maggiore influenza sull'isola. La protesta si svolge alla conclusione di una settimana in cui l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Groenlandia, Jeff Landry, ha effettuato il suo viaggio nel territorio, una regione semi-autonoma della Danimarca. Lo riporta la Bbc. "Il nostro governo ha già comunicato a Donald Trump e alla sua amministrazione che la Groenlandia non è in vendita", ha dichiarato Aqqalukkuluk Fontain, organizzatore della protesta. Il corteo dei manifestanti ha attraversato il centro cittadino scandendo lo slogan "La Groenlandia è per i groenlandesi", prima di fermarsi in silenzio con le spalle rivolte al consolato. "Il nostro messaggio è rivolto al popolo americano e al resto del mondo", ha dichiarato Fontain, 37 anni, alla Bbc. "In un mondo democratico, no significa no."