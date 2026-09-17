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Grillo, oggi M5s è in mano ad un reverendo che sussurra ai cavilli

ROMA, 17 SET - "Oggi il Movimento è un'altra cosa in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli. Il Movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente progressiva, non hanno un'idea)(...) andiamo in un caos straordinario". Lo ha detto Beppe Grillo in un estratto dell'intervista a Pulp podcast di Fedez pubblicata sulla pagina Instagram del comico. L'intervista completa sarà diffusa lunedì prossimo alle 13.

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