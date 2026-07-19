MILANO, 19 LUG - Evacuazione di circa 80mila spettatori dal concerto di Bad Bunny, alcuni feriti colpiti alla testa dalla grandine e centinaia di passeggeri bloccati per ore su un treno diretto a Torino. È il bilancio dei disagi provocati dal violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto su Milano e sulla Lombardia. La violenta grandinata ha investito poco dopo le 21 l'ippodromo La Maura, dove era in corso il concerto dell'artista portoricano. Secondo i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa dalle dimensioni dei chicchi di grandine, e sono stati soccorsi dal personale del 118. Dopo un primo invito a rimanere al proprio posto, il peggioramento delle condizioni meteo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area e la sospensione definitiva dell'evento. Il maltempo ha provocato pesanti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. Il Regionale Veloce 2042 Milano-Torino delle 21.15 è rimasto bloccato poco dopo la partenza, fino alle 2 circa, probabilmente a causa di un guasto provocato da un fulmine. I passeggeri sono rimasti per ore al buio e senza aria condizionata, con malori e attacchi di panico a bordo e sono stati poi trasferiti su un altro convoglio, con l'intervento della Protezione civile che li ha assistiti. Il nubifragio ha colpito duramente anche la provincia di Cremona, investita dalla terza ondata di maltempo dell'ultima settimana. Tra Montodine, Ripalta Cremasca, Chieve, Bagnolo Cremasco e Moscazzano una violenta grandinata ha scaricato chicchi "grandi come palline da ping pong", raccontano i residenti. Il bilancio è di decine di alberi sradicati, danni alle carrozzerie delle auto e ad alcune strutture e numerosi interventi dei vigili del fuoco.
Grandine a Milano, 80mila evacuati da Bad Bunny e disagi sui treni
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