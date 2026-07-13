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Governo Yemen, Houthi sequestrano aereo Croce Rossa, in ostaggio i piloti

TEL AVIV, 13 LUG - Il ministro dell'Informazione yemenita ha dichiarato che gli Houthi "stanno tenendo sotto sequestro" un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota. Lo riferiscono Sky news Arabic e i media israeliani citando Reuters.

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