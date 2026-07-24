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Governo Burnham minimizza su nuovi dazi Usa, per Gb non cambia nulla

LONDRA, 24 LUG - L'annuncio dei nuovi dazi globali imposti dall'amministrazione Usa di Donald Trump dopo il precedente pacchetto bloccato dalla Corte Suprema - e giustificato con i buchi sulle norme contro il lavoro forzato imputato agli altri Paesi - "non comporta cambiamenti per il Regno Unito". Lo sostiene un portavoce del nuovo governo di Anndy Burnham commentando l'iniziativa di Washington. "Il tetto sui dazi limitati al 10% nei confronti del business britannico in base al nostro accordo privilegiato con gli Stati Uniti (raggiunto l'anno scorso dal precedente governo di Keir Starmer, ndr) rimane in vigore", aggiunge.

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