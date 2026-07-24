LONDRA, 24 LUG - L'annuncio dei nuovi dazi globali imposti dall'amministrazione Usa di Donald Trump dopo il precedente pacchetto bloccato dalla Corte Suprema - e giustificato con i buchi sulle norme contro il lavoro forzato imputato agli altri Paesi - "non comporta cambiamenti per il Regno Unito". Lo sostiene un portavoce del nuovo governo di Anndy Burnham commentando l'iniziativa di Washington. "Il tetto sui dazi limitati al 10% nei confronti del business britannico in base al nostro accordo privilegiato con gli Stati Uniti (raggiunto l'anno scorso dal precedente governo di Keir Starmer, ndr) rimane in vigore", aggiunge.
Governo Burnham minimizza su nuovi dazi Usa, per Gb non cambia nulla
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