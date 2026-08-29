KIEV, 29 AGO - Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. "Purtroppo, allo stato attuale, si contano 27 vittime. E questo bilancio potrebbe non essere definitivo", ha dichiarato il governatore della regione di Kiev, Tymur Tkachenko.
Governatore, almeno 27 morti in raid russo su un magazzino vicino a Kiev
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